Festa do padroeiro dos animais reúne fiéis e bichos em santuário na Asa Norte

Em 4 de outubro, é celebrado o dia do santo padroeiro dos animais, São Francisco de Assis. A festa na Basílica Santuário, localizada na 915 Norte, começou cedo com o momento de benção dos bichinhos, às 7h, e deve se prolongar até às 19h. As missas ocorrem durante todo o dia; nesta tarde, serão às 15h, 17h, 18h e 19h. A partir das 20h, começará a quermesse do padroeiro, com comidas típicas, bingo e música ao vivo.

Às 19h, haverá uma missa solene com Dom Antonio Aparecido de Marcos Filho, bispo auxiliar de Brasília. Durante a solenidade, as imagens réplica de São Francisco serão abençoadas e, logo em seguida, às 20h, haverá a Quermesse do Padroeiro. A novena do Padroeiro foi realizada entre 25/9 e 03/10.

Neste ano, a expectativa é que a quantidade de fiéis, acompanhados de seus pets, supere a marca de 2023, quando a festividade reuniu cerca de 10 mil pessoas. Janja Silva, primeira-dama do Brasil, foi uma das fiéis presente no santuário. Ela estava acompanhada de suas três cachorrinhas: Resistência, Esperança e Paris.

Devido ao seu amor pela natureza e por tudo que envolvesse o meio ambiente, São Francisco é considerado padroeiro dos animais. Frequentemente foi retratado rodeado por bichos, sobretudo pássaros. "Pelo cântico das criaturas, São Francisco as olha e vê a mão de Deus, que confiou ao ser humano o cuidado com tudo que deixou aqui na terra", disse o o frei Flávio Freitas, reitor e pároco da Basílica. "Quem não gosta de ter um bichinho de estimação em casa? Ele desperta o sentimento de humanidade, afeto e amor em nós", completou.

Parte da família

Devoto de São Francisco de Assis, o analista de sistemas Luís Sérgio Souto, 54 anos, contou que leva o cão Spike há cinco anos para receber as bençãos na basílica. Companheiro fiel, o animal acompanha o tutor em todos os lugares, tanto que já morou no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e até nos Estados Unidos.

"Spike apareceu em um momento muito especial na minha vida, quando tive uma perda significativa. Então, ele veio completar esse espaço que estava faltando", declarou Luís. "Quando o adotei, há nove anos, me comprometi a cuidar e zelar por sua vida. Como moro em apartamento, passeio com ele quatro vezes por dia", acrescentou.

A servidora pública Gabriela Guerreiro, 36, chamou a mãe e a irmã para lhe acompanhar nas bençãos dos seus pets: o gato Bento, 1 ano, e as cadelas Aurora, 9, e Emília, 9, todos resgatados. "Eles (os bichos) são parte da família. Somos católicas e, assim como gostamos de receber as bençãos, achamos importante que os animais também a recebam", contou.













Proteção

No jardim do santuário, os cães Robson, 3, e Maju, 4, brincavam e farejavam na grama após terem passado pela consagração dos freires. A tutora Ângela Matos, 75, relatou que foi a devoção ao santo que lhe fez ter esperança na recuperação do caçula, diagnosticado com uma deformidade na barriga, até o momento desconhecida pelos veterinário.

"Robson é muito bem protegido por São Francisco, tanto que responde bem aos tratamentos. Chegaram a dar apenas quinze dias de vida e ele e, veja só, já está com quase quatro anos", afirmou a empresária.

Com um traje especial de fazendeiro, o gato Buyo, 6, também compareceu à área externa da basílica para celebrar a data. O felino veio de Recife para acompanhar a tutora, Rejeane Vilanova, 60, em seu novo endereço. "É meu companheiro de vida, nunca fica para trás. Quando acontece qualquer problema com Buyo, digo 'meu São Chiquinho, me socorra, por favor", disse, aos risos.

O chapéu de couro e a bandana no pescoço do gatinho têm uma razão. "Bem, ele é um animal estiloso. Como se trata de uma ocasião especial, coloquei essa roupa que usamos em seu último aniversário, cujo tema foi fazendinha", explicou a tutora.

Chance de adoção

Os voluntários do Projeto Acalanto, que resgata, cuida e promove a adoção de animais abandonados, também estiveram presentes na festividade. Onze cães, de diferentes tamanhos e idades, aguardam um lar no espaço externo da basílica.

Larissa Queiroz, 50, uma das voluntárias, contou que participar de eventos como o dia do padroeiro dos animais ajuda o projeto a receber mais visibilidade e aumenta as chances de adoção dos pets. No sábado (5/10) e domingo (6/10), o grupo estará em feiras de adoção nas lojas Cobasi, do Venâncio 2000 e do Casa Park, das 11h às 17h30.



Solenidade de São Francisco de Assis – Dia de indulgência plenária na Basílica

Data: 4/10 (sexta-feira)

Horários: Missas às 7h, 8h, 9h30, 11h, 12h15, 15h, 17h, 19h

Benção dos animais: No Seminário (área ao fundo da Basílica) das 7h às 19h

Confissões: Das 8h às 13h e das 16h30 às 20h30

Procissão: 18h. Trajeto — Basílica (915 norte) / Paróquia Nossa Senhora da Consolata (913 norte) / Basílica

Benção das imagens réplica de São Francisco: Missa das 19h

Festa do Padroeiro: Logo após a missa das 19h

Local: Basílica Santuário São Francisco de Assis (915 Norte)