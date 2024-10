Mais de 112 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva no DF em 2024

No Distrito Federal, mais de 112 mil cães e gatos foram imunizados contra a raiva no período de janeiro a setembro. A doença pode ser transmitida para humanos por meio de mordidas, arranhões e lambidas de animais infectados e possui letalidade próxima a 100%.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizou, ao longo de setembro, uma intensa campanha de vacinação antirrábica, com equipes em mais de 500 locais. Mesmo após a campanha, o imunizante contra a raiva continua sendo aplicado gratuitamente ao longo de todo o ano, nos 15 núcleos regionais de Vigilância Ambiental em Saúde (Nuval). Em alguns núcleos, a vacina está disponível inclusive aos sábados.

A raiva é uma doença grave que atinge animais e humanos. O vírus se multiplica no local da lesão e migra para o sistema nervoso central, podendo causar encefalite aguda, que é fatal em quase todos os casos. No mundo, estima-se que cerca de 60 mil pessoas morram anualmente devido à raiva, sendo crianças 40% dessas vítimas. A eliminação da raiva humana é possível, mas depende da vacinação em massa de cães e gatos domésticos, além de evitar o contato com animais silvestres.