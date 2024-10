Brasilienses na expectativa do prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena

Tornar-se um milionário é o desejo de muita gente. Com o prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 50 milhões, apostadores de Brasília correm às casas lotéricas para fazer aquela fezinha. O sorteio ocorre às 20h deste sábado (5/10). As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica, ou on-line pelo site e aplicativo da Caixa. É possível jogar até uma hora antes do sorteio, ou seja, às 19h. O sorteio será transmitido pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook.

Os apostadores podem ganhar parcialmente o prêmio se acertarem pelo menos quatro dos seis números sorteados. Foi assim que, na Rodoviária do Plano Piloto, um sortudo acertou uma parte da aposta e levou R$ 34.712,93. Ao saber dessa informação, o morador de Ceilândia, Marco Aurélio, 45 anos, ficou ainda mais animado. “Com certeza as expectativas aumentam. Na Mega da Virada, também acertaram alguns dos números e levaram uma parte do prêmio para casa. Eu compro o bolão já feito, são várias cartelas já preenchidas, creio que, assim, terei a sorte grande de ganhar”, afirma.

Para participar é necessário que o concorrente seja maior de idade e marque de seis a 15 dezenas no bilhete, verificando as opções disponíveis de preço por cartela. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos feitos on-line, pelo app ou pelo site da Caixa, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30 em apostas.

Jogando em uma cartela simples de R$ 5, Filipe Santos, 33, planeja faz planos para o futuro. “Não gastaria com besteira, iria investir. Acho que o investimento no ramo imobiliário, na poupança e tesouro direto daria um rendimento melhor e garantiria uma aposentadoria boa. Ainda ajudaria meus pais”, planeja o coletor do Serviço de Limpeza Urbana.

Estratégias

A Mega-Sena oferece alguns métodos de aposta. No caso da Surpresinha, por exemple, o sistema escolhe os números aleatoriamente. Há também a Teimosinha, por meio da qual é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Eliane Gonçalves, 55, moradora do Cruzeiro e auxiliar administrativa, utiliza o método surpresinha e explica que conta com a sorte para levar o prêmio. “ Jogo na Mega sempre que está acumulada e sempre deixo a máquina escolher os números. Às vezes não sei que número jogar, e tenho medo de errar um número que apostei no dia e, na próxima semana, ele ser sorteado. Isso me deixaria angustiada. Por isso deixo sempre a máquina jogar”, explica.



*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

