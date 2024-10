Detran traz alertas e ações educativas para a chegada das chuvas

Com a expectativa do fim da longa estiagem no Distrito Federal, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) reforça as recomendações e ações educativas para garantir a segurança da população ao dirigir durante o período chuvoso.



A campanha Pneu Seguro será intensificada a partir desta semana. No sábado (5/10), das 9h às 12h, no estacionamento da Feira do Guará, e no domingo (6/10), no mesmo horário, no Parque de Águas Claras, as equipes de educação de trânsito oferecerão palestras sobre os riscos associados à condução em condições adversas, como o início das chuvas. Além disso, será feita a aferição gratuita das condições dos pneus dos veículos.



Na sexta-feira (4/10), das 10h às 11h30, haverá uma blitz educativa na via de ligação da S1 com a N1, entre a Funarte e a Feira da Torre, com a distribuição de material informativo sobre cuidados necessários para dirigir com segurança em dias chuvosos.

Principais cuidados

Após um longo período sem chuvas, a combinação de óleo, poeira e combustível acumulados no asfalto forma uma camada escorregadia quando molhada, o que aumenta significativamente o risco de acidentes. Esse é o momento mais crítico para a segurança nas estradas, devido à baixa aderência do pavimento.

Outro fator de risco é o acúmulo de água na pista, que pode provocar a aquaplanagem, situação em que o veículo perde contato com o solo e o motorista perde o controle. Para evitar acidentes, é fundamental reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e verificar o estado dos pneus regularmente.

Ao atravessar poças d'água, o ideal é manter a aceleração constante em primeira marcha. Em áreas alagadas, o condutor deve aguardar até que o nível da água baixe para garantir uma travessia segura. É importante também observar o TWI (índice de desgaste da banda de rodagem), já que pneus desgastados comprometem a aderência, principalmente em pistas molhadas, dificultando uma frenagem segura.

Atenção à visibilidade

Durante a chuva, condutores e pedestres precisam redobrar a atenção, já que a visibilidade é reduzida devido ao embaçamento dos vidros, à formação de poças e à própria chuva. Esses fatores tornam a condução mais perigosa.

Para evitar o embaçamento dos vidros, recomenda-se abrir levemente as janelas ou utilizar o ar-condicionado. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e a condição das borrachas das palhetas é essencial, pois o ressecamento causado pela seca pode prejudicar a eficácia desse equipamento, comprometendo a visibilidade.

A manutenção da parte elétrica do veículo também é importante, já que o contato com a água pode causar a queima de lâmpadas e fusíveis. É recomendável acender as luzes de posição – lanternas e faroletes – para aumentar a visibilidade do veículo pelos demais motoristas e pedestres. Em caso de chuva intensa, deve-se utilizar o farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas d'água, dificultando a visão do motorista e ofuscando os outros condutores.



