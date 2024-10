Evento celebra 46 anos do Parque da Cidade com música e pôr do sol - (crédito: Divulgação )

Em comemoração aos 46 anos do Parque da Cidade, acontecerá neste sábado (5/10) e domingo (6/10) o evento "Pôr do Sol no Parque". A programação inclui apresentações musicais ao vivo, com destaque para o jazz, em um palco montado em frente ao Lago do Parque.

A celebração unirá música e natureza, proporcionando uma experiência única durante o pôr do sol. O evento tem como objetivo incentivar o uso dos espaços públicos de maneira inclusiva, com diversas ações voltadas para acessibilidade.



A festa será acessível a pessoas com deficiência, com áreas reservadas para cadeirantes, banheiros adaptados, intérprete de Libras e audiodescrição durante as apresentações. O acesso será permitido de bicicleta, e para aqueles que preferirem caminhar, haverá a oportunidade de parar e apreciar o deslumbrante pôr do sol.



O "Pôr do Sol no Parque" é destinado a moradores e turistas, amantes da música e empreendedores locais, criando um ambiente acolhedor e acessível, que promove a cultura e o lazer ao ar livre.



Programação:

- Dia 5/10 (sábado): 16h10 terá apresentação do Pagode do Béli e às 18h10 - Nego Regis

- Dia 6/10 (domingo): 16h10 terá apresentação do Viano Dueto, às 18h15 o Luno Sax e às 19h15 o Nego Regis

- Local: Parque da Cidade, Brasília - Próximo ao Estacionamento 11, nas proximidades do Lago.

- Datas do Evento: 5 e 6 de outubro de 2024

- Horário: 16h10 às 20h30 com apresentações musicais

- Instagram: @pordosolnoparque

- Evento gratuito

- Informações: eventopordosolparque@gmail.com

