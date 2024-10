Ibaneis inaugura Empório Rural do Colorado; 30 produtores serão beneficiados

Neste sábado (5/10), foi inaugurado o novo Empório Rural do Colorado, localizado na DF-150. O espaço, de 747 m², oferece 20 boxes para a comercialização de produtos locais, como hortifruti, artesanato e móveis para jardins, e deve fortalecer a economia da região de Sobradinho II e arredores. A entrega é resultado de uma parceria do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER/DF).



A iniciativa atende, principalmente, os moradores de Sobradinho I e II, Taquari, Núcleo Rural Lago Oeste e Grande Colorado. A estrutura do galpão é feita em eucalipto autoclavado e coberta por telhas ecológicas. A execução do estacionamento ficou a cargo do DER-DF e a conexão à rede de abastecimento foi executada pela CAESB, além da ligação definitiva de energia. Os boxes serão administrados pela Associação dos Permissionários do Empório Colorado.

“Por conta de uma decisão judicial, nós tivemos que remover o Empório do local onde ele funcionava, ali na BR-020, e encontrar uma outra solução. Estivemos hoje junto com os emporistas, todos eles muito felizes por ter um ambiente decente, onde vão poder expor e vender os seus produtos, dando mais condição financeira para todos eles, para que possam investir cada vez mais na terra”, destacou o governador Ibaneis Rocha (MDB).

A construção do Empório Rural do Colorado teve um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, proveniente de emenda parlamentar do deputado distrital João Cardoso. “Hoje, o Governo do Distrito Federal traz, de fato, um equipamento não só funcional, mas muito bonito, que tem atraído a atenção da população aqui do Grande Colorado, dos consumidores. Isso é extremamente importante, porque, além da produção aqui na região, está fortalecendo o comércio, gerando emprego, girando a economia e isso, de fato, é o que fortalece o agro do DF”, reforçou Rafael Bueno, secretário da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Durante a inauguração do Empório, o chefe do Executivo assinou a Ordem de Serviço para dar início às obras de pavimentação de mais um trecho da DF-205, na Fercal. O investimento de R$ 5,9 milhões vai levar asfalto às 10 mil pessoas que moram nas comunidades Boa Vista, Catingueiro, Ribeirão e Córrego do Ouro. A execução dos trabalhos vai gerar cerca de 100 empregos.