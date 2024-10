De sete pessoas presas durante votações em Goiás, três foram no Entorno

De acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), um total de sete pessoas foram presas em flagrante durante as eleições municipais no estado.

Deste total, três ocorrências foram registradas em municípios do Entorno: Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e Luziânia. Além destas, foram registrados um total de 67 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), um recurso utilizado para registro de infrações eleitorais com menor potencial ostensivo.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), por meio do Centro de Divulgação das Eleições, apresentou um levantamento que, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, mostrou um pleito eleitoral "tranquilo e de muito sucesso". No pronunciamento das autoridades, foi informado ainda que houve um aumento de mais de 5% no número de eleitores do último pleito para este.

Das prisões em flagrante realizadas, uma foi por desacato, uma por condução irregular de eleitores e cinco por compra de votos. As ocorrências foram registradas nos municípios de Águas Lindas, Cuverlândia, Goiatuba, Guapá, Luziânia, Morrinhos e Santo Antônio do Descoberto. Segundo Renato Brum, nenhum candidato esteve diretamente envolvido nas ocorrências, somente pessoas que trabalham para eles.

O secretário de Segurança ressaltou que as forças policiais atuaram preventivamente e ostensivamente no monitoramento das votações. "A Polícia Militar atuou firmemente e a Polícia Civil também esteve presente no interior reforçando a central de flagrantes", informou Renato Brum.

Compra de voto

Entre as ocorrências registradas, um homem foi preso em flagrante por policiais no bairro JK, em Luziânia, quando oferecia a quantia de R$ 20 e um santinho a uma pessoa. Em entrevista ao Correio, Aluísio Nascimento, delegado adjunto da 1ª DP de Luziânia, explicou que o crime cometido pelo homem chama-se “Corrupção Eleitoral” (art. 299). O autor foi liberado após pagar fiança no valor de dois salários mínimos.