Chuva encerra seca histórica de 167 dias no Distrito Federal; veja vídeos

Ufa! Moradores de algumas regiões do Distrito Federal notaram, com alívio, a chegada de uma chuva tímida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 7 milímetros de chuva na estação meteorológica do Gama, o que encerra oficialmente a maior seca da história da capital federal, que durou 167 dias.

Imagens mostram a população comemorando o retorno das chuvas em diversos pontos do Distrito Federal. No entanto, até o último fim de semana, as cinco estações meteorológicas não haviam registrado precipitações. Apesar das fotos de sábado (5/10) e domingo (6/10), a chuva só foi registrada oficialmente na tarde de hoje, entre 13h e 14h na estação meteorológica do Gama.

"Não tivemos só registros de chuva no Gama, mas em outras estações que não são nossas. A partir de amanhã, a tendência é que chova com mais intensidade no Distrito Federal. Nós estamos prevendo que ela (a chuva) se espalhe mais, porque o que ocorreu até agora é algo pontual. Mas, com o registro de chuva na estação do Gama, encerra esse ciclo de 167 dias sem chuva", explicou o meteorologista Heráclio Alves. Veja os registros.

A previsão do tempo indica que novas pancadas de chuva podem ocorrer entre terça-feira (8/10) e quinta-feira (10/10) em Brasília. Mesmo com o alívio da chuva, os cuidados com a saúde continuam sendo necessários, especialmente para evitar a exposição prolongada ao calor extremo. No sábado (5/10), a capital federal bateu o recorde de temperatura do ano, com 37,5°C.

Aguarde mais informações