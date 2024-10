Veja vídeos e fotos da chuva que encerrou a maior seca da história do DF

Após 167 dias oficialmente sem chuva nas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal encerrou nesta segunda-feira (07/10) a maior seca de sua história. A reportagem do Correio registrou a chuva em diversos pontos da capital federal.

Segundo o Inmet, embora tenha chovido em algumas regiões durante o fim de semana, o fim da seca só foi oficialmente registrado na tarde de hoje, quando uma das cinco estações meteorológicas do instituto captou precipitação. De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, esse registro ocorreu entre 13h e as 14h, na estação do Gama.

"Não tivemos só registros de chuva no Gama, mas em outras estações que não são nossas. A partir de amanhã, a tendência é que chova com mais intensidade no Distrito Federal. Nós estamos prevendo que ela (a chuva) se espalhe mais, porque o que ocorreu até agora é algo pontual. Mas, com o registro de chuva na estação do Gama, encerra esse ciclo de 167 dias sem chuva", explicou o meteorologista Heráclio Alves.



Previsão

A previsão do tempo indica que novas pancadas de chuva podem ocorrer entre terça-feira (8/10) e quinta-feira (10/10) em Brasília. Mesmo com o alívio da chuva, os cuidados com a saúde continuam sendo necessários, especialmente para evitar a exposição prolongada ao calor extremo. No sábado (5/10), a capital federal bateu o recorde de temperatura do ano, com 37,5°C.

