Cerimônia de 7º dia de universitário morto em acidente será nesta quinta (10)

Gabriel era uma pessoa alegre e com grande cultura, especialmente em música - (crédito: Arquivo pessoal)

A cerimônia de sétimo dia em memória de Gabriel Lima Martins, 26 anos, que faleceu após um acidente na madrugada de sexta-feira (4/10), ocorrerá nesta quinta-feira (10/10), às 18h, no Centro Cultural BSGI — Brasília, localizado na SGAS 610 Módulo 58, Asa Sul.

Gabriel, estudante de ciência da computação no Centro Universitário de Brasília (Ceub), retornava para casa, no Itapoã, quando o carro que dirigia capotou. De acordo com a família, logo após a cerimônia, ocorrerá uma missa na Igreja Nossa Senhora da Esperança, na 109 Norte.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), Gabriel, carinhosamente apelidado de “Limão”, foi atendido pelos socorristas, mas teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

O veículo capotou próximo ao Balão da Rota do Cavalo, no sentido Torre Digital, região de Sobradinho. A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades.

Jovem promissor

A jornalista Maísa Moura, madrinha de Gabriel e amiga da família, descreveu o jovem como uma pessoa extremamente inteligente e muito ligada à família. “Ele deixa uma legião de amigos. Tinha como marca o companheirismo e a amizade. Estava cursando o quarto semestre de ciência da computação no Uniceub e já tinha cursado 4 semestres de física na UnB. Era brasiliense, gostava muito de música e ir a shows. Muito comunicativo, estava sempre apoiando os amigos. Todos estamos devastados”, relatou Maísa ao Correio.

Gabriel era filho único da jornalista Cleia Martins, que trabalhou como repórter no Correio Braziliense por 20 anos. O jornalista Paulo Rossi, padrinho de Gabriel e amigo de Cleia, afirmou que defenderá o legado do afilhado. “Inteligentíssimo, de caráter incrível, gente fina, todo mundo gostava dele e ele ajudava muito o próximo. Mãe e filho eram muito apegados. Vamos defender o legado de Gabriel como o jovem fabuloso que ele era, se apegar a isso para tentar seguir em frente”, declarou Paulo.