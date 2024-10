Chuva chega causando estragos e cortes de energia no Lago Norte

Regiões do Lago Norte estão sem luz. Neoenergia trabalha para restabelecer o serviço - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A chuva que atingiu o Distrito Federal na tarde desta segunda-feira (7/10) causou estragos em várias quadras do Lago Norte.

A reportagem do Correio esteve na região administrativa e constatou que, entre as quadras QI 3 e QI 5, próximo à 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), uma árvore caiu devido às fortes rajadas de vento, derrubando cinco postes e deixando a área sem energia. O morador Sérgio Passaglia relatou que não esperava que a chuva fosse tão intensa.

“Eu achava que seria apenas uma chuva rápida, mas foi o encontro de uma frente fria com o calor intenso. Chegou a cair um pouco de granizo. A energia está faltando em toda a minha rua. A chuva começou por volta das 16h e durou até 16h45. No início foi leve, mas depois ficou muito forte, com bastante ventania”, comentou.

Segundo o último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), equipes da Novacap foram acionadas para remover a árvore caída nas proximidades da 9ª DP.

Queda de eucalipto

Na QI 9, onde um poste e uma árvore de eucalipto caíram, atingindo o quintal de uma casa, os moradores da área ficaram sem energia. O aposentado Sérgio Aragão, de 72 anos, descreveu a situação.

“A chuva estava guardada há muito tempo e, quando chega, derruba tudo. Não temos previsão de quando a energia vai voltar. Foi muito vento, e essa área é cheia de árvores. Esse eucalipto era muito alto e perigoso, bateu na casa vizinha e derrubou três postes na esquina. Todo mundo torcia pela chuva, mas, quando veio, causou esse estrago”, disse.





















A Neoenergia Brasília informou que, em ambos os casos, “nossas equipes estão no local, trabalhando em um serviço de alta complexidade para substituir as estruturas e normalizar a situação o mais rápido possível”.

*Estagiária sob a supervisão de Manuel Martínez