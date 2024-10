Lançado Programa de Prevenção à Violência Doméstica

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal, por meio de sua Assessoria Especial de Políticas Públicas para Homens, lançou, nesta segunda-feira (7/10), no SESI LAB, o Programa de Prevenção à Violência Doméstica (PPV). Nesta primeira fase, o programa será direcionado a alunos do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O programa tem como foco a capacitação e orientação de jovens para a proteção às mulheres, destacando a importância do envolvimento masculino na promoção da igualdade de gênero e na prevenção da violência.

O evento contou com a assinatura da portaria que regulamenta o programa pela secretária da Mulher, Giselle Ferreira, que recebeu a medalha da ordem dos cavaleiros de Rabelo, homenagem da PMDF em reconhecimento aos esforços dedicados e à colaboração com a Policia Militar.

A secretária comentou a importância da prevenção à violência doméstica. “A nossa missão é justamente trabalhar na prevenção. Não tem como mudar essa realidade se a gente não acreditar nesses jovens. É preciso estar presente na educação e na formação da próxima geração. Perceber sinais antes da agressão em si é muito importante. A partir do PPV será possível interromper esse ciclo antes de o pior acontecer. Esse primeiro eixo é nas escolas, junto ao CIEE, por isso, começar com os jovens para eles também levarem essa informação e entender que a violência pode acontecer a qualquer momento e com todos”, explica.

Nesta primeira fase, 98 alunos do CIEE foram certificados, com o objetivo de conscientizá-los sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e os canais de denúncia disponíveis.

Salomão Pereira, morador do Recanto das Emas, de 19 anos, é um dos 98 formados no PPV. Ele conta que a violência entrou em sua vida muito cedo, quando o seu pai batia em sua mãe, algo que o traumatizou muito. "Ajudou a me conscientizar a não cometer aquelas mesmas coisas”, afirma.

O estudante do CIEE comenta que as oficinas são muito importantes para a conscientização dos jovens. "A próxima geração é o futuro. Nós precisamos estar cientes dos tipos de crimes que não podem acontecer. Eu também posso ser uma ferramenta para inibir esse tipo de crimes passando o conhecimento adquirido no PPV para outras pessoas. Isso vai criando um ciclo contra a violência”, completa.

A ação busca formar multiplicadores de informação, equipando os participantes com o conhecimento necessário para identificar e combater a violência, além de promover o respeito e a proteção às mulheres.