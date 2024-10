DF tem céu nublado e alerta para tempestades nesta terça (8/10)

Após as chuvas registradas nesta segunda-feira (7/10) interromperem a maior estiagem já vivenciada na história do Distrito Federal (DF) — foram 167 dias sem precipitações — o céu amanheceu nublado no quadradinho nesta terça-feira (8/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que ocorram novas pancadas de chuva ao longo do dia. A capital permanece sob alerta para tempestades.

Com mínima de 19°C registrada na região de Águas Emendadas e máxima de 34°C esperada para a tarde, o Inmet informou que o calor vivenciado nos últimos dias não deve apresentar-se com tanta intensidade nesta terça, mas que a sensação de tempo abafado permanecerá ao longo do dia. A umidade deve variar entre 90% e 30%.

Para quem vai sair de casa, a dica é levar guarda-chuva e casaco. As pancadas de chuvas virão acompanhadas de ventos, que podem chegar a 80 Km, e, em regiões isoladas, não descarta-se a presença de granizo.