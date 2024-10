Homem invade casa pelo telhado e é baleado por morador na Asa Norte

Um homem de 25 anos foi baleado após invadir uma casa na 714 Norte, na madrugada de domingo (6/10). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o invasor foi atingido pelo proprietário do imóvel, que acordou após ouvir barulhos no telhado.

O morador relatou aos policiais que, ao inspecionar a casa, encontrou o homem no andar superior, portando um espeto de churrasco. O suspeito, que aparentava estar em situação de rua, avançou em sua direção. Diante da ameaça, o proprietário efetuou um disparo que atingiu o tórax do invasor.

A arma utilizada pelo morador estava devidamente registrada, e ele tem toda a documentação necessária. Após o incidente, o proprietário foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para o registro da ocorrência.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e levado ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia. Ele está em estado estável. O suspeito tem passagens pela polícia por crimes como violência contra a mulher, furtos em comércios e residências, invasão de domicílio e porte de arma branca.