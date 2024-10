Genro esfaqueia sogra após suposta agressão da mulher contra a filha

Uma mulher foi esfaqueada no punho pelo namorado da filha em Sobradinho, na noite desta segunda-feira (7/10). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a agressão ocorreu após a mulher supostamente ter agredido a própria filha. Em resposta, o genro teria atacado a sogra com uma faca, ferindo-a na mão.

Após a agressão, a vítima foi encaminhada ao centro cirúrgico do Hospital Regional de Sobradinho para receber os devidos cuidados. Ainda não há mais informações sobre seu estado de saúde e a gravidade dos ferimentos.

O agressor foi embora do local depois do episódio e está foragido. A 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho recebeu a ocorrência e está encabeçando as investigações do caso.