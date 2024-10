Semana de defesa dos direitos da pessoa idosa na CLDF começa nesta terça

O DF também tem uma Câmara Legislativa com deputados distritais que são eleitos no mesmo ano do governador. - (crédito: Borowskki - wikimedia commons)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) está organizando a primeira edição da Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que inicia nesta terça-feira (8/10) e seguirá até quinta-feira (10/10). O evento é uma iniciativa da Procuradoria Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (PRO 60+), e tem como objetivo conscientizar e valorizar a população da terceira idade, oferecendo uma série de atividades e serviços gratuitos. Inscrições podem ser feitas através deste link.

Entre as atrações previstas na programação estão palestras e rodas de conversa sobre direitos e políticas públicas voltadas para o idoso, além de exames de saúde gratuitos, como aferição de pressão arterial e glicemia. Também serão oferecidos serviços de beleza, como cortes de cabelo e manicure, para elevar a autoestima dos participantes. Haverá, ainda, atividades recreativas e culturais, além da emissão de documentos de identidade e suporte jurídico.

O deputado distrital Chico Vigilante (PT), presidente da Procuradoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (PRO 60+), destacou a importância do evento para a sociedade e para os idosos do DF. "Essa semana dedicada à defesa dos direitos da pessoa idosa quer mudar a realidade e mostrar que idoso não é velho, tem uma vida inteira pela frente, muito o que ensinar e quer viver bem e com qualidade de vida", afirmou o parlamentar ao Correio.

Ele também ressaltou o compromisso do Distrito Federal com ações que garantam dignidade e respeito aos idosos. "O DF está se estruturando com diversas ações e a participação de vários órgãos, todos comprometidos em garantir dignidade e honra para a pessoa idosa, assegurando que envelhecer seja sinônimo de respeito e qualidade de vida", acrescentou.

De acordo com o parlamentar, a expectativa para o evento é alta, com mais de 2.000 pessoas idosas já confirmadas para participar das atividades. "A população do DF precisa conhecer e usufruir dessa rede de colaboradores, altamente competente e preparada. A expectativa é que os idosos conheçam a rede de apoio existente, possam usufruir dos serviços e se sintam seguros e valorizados para ter uma qualidade de vida cada vez melhor", declarou Chico Vigilante.

Serviço



1ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Data: 8 a 10 de outubro

Horário: 8h às 17h

Local: Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)