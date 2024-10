Ação solidária retira 200kg de lixo do Lago Paranoá

Duzentos quilos de lixo foram retirados das proximidades da Barragem do Paranoá no último domingo (6). A ação faz parte do projeto Lago Limpo, promovido com o apoio da CEB Geração e de entidades como a Associação Brasiliense de Pesca Sub e Mergulho Livre (DFSUB), a Associação de Pesca Esportiva e Subaquática (APS Shark DF), o Comando do 7º Distrito Naval e a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Desde o início do projeto Lago Limpo, mais de 10 toneladas de lixo já foram removidas das águas e das margens do Lago Paranoá, reforçando a necessidade de ações contínuas de limpeza e conscientização ambiental na capital federal.



O volume de resíduos retirado em setembro, durante outra edição do mutirão, ultrapassou 1,5 tonelada, mobilizando mais de 70 mergulhadores. Entre os itens mais comuns estão garrafas de vidro e plástico, latas de alumínio e sacolas plásticas, mas também foram encontrados objetos inusitados, como uma máquina de costura, uma máquina de datilografia e até uma granada.



A remoção de resíduos como garrafas, plásticos e pneus tem se tornado parte do calendário de ações ambientais. “O Lago Paranoá tem um uso múltiplo: lazer, geração de energia, diluição de esgoto tratado e abastecimento de água para Brasília. Por isso, precisamos mantê-lo preservado”, destacou Pedro Cardoso, diretor-geral da CEB Geração, enfatizando que a presença de lixo representa um risco para a qualidade da água e a segurança dos frequentadores. “Nosso papel é também educar a população para que entenda que o lago não é lugar de descarte de resíduos”, concluiu.