Distritais deixam sessão e evitam votação de honrarias para Bolsonaro e Moraes

O plenário da Câmara Legislativa (CLDF) perdeu quórum na noite desta terça-feira (8/10) por um motivo inusitado: os deputados distritais deixaram a sessão para evitar a votação de projetos que concederiam o título de Cidadão Honorário de Brasília a figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Além desses, outros nomes, especialmente personalidades ligadas à direita, também estavam entre os indicados para receber a honraria. A perda de quórum gerou burburinho entre assessores e parlamentares que permaneceram na sessão, já que a maioria dos deputados que se ausentaram pertence ao próprio campo político da direita.

O Correio ouviu alguns parlamentares desse grupo, que explicaram que não havia consenso entre todos os distritais para a votação dos Projetos de Decreto Legislativo (PDL) que concederiam o título de Cidadão Honorário de Brasília. Parlamentares de esquerda, em tom de brincadeira, sugeriram à reportagem que os deputados da base governista estariam “constrangidos” em votar a favor da honraria para figuras ligadas ao ex-presidente Bolsonaro.

Entre as outras personalidades previstas para receber o título, estavam a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na gestão Bolsonaro, general Augusto Heleno. Muitos desses projetos, inclusive, estão na Ordem do Dia há mais de um ano, aguardando votação.

Os títulos de Cidadão Honorário e Benemérito de Brasília são honrarias concedidas pela CLDF a pessoas que realizaram atos de relevante interesse social em benefício da população do Distrito Federal. O título de Cidadão Honorário é destinado a pessoas nascidas fora do DF, enquanto o de Benemérito é reservado aos nascidos na capital.