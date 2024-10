Cinco suspeitos são presos por tentativa de latrocínio, em Sobradinho 2

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (7/10), cinco homens, com idades entre 18 e 22 anos, suspeitos de tentativa de latrocínio. O crime aconteceu na noite de sábado (5/10), em Sobradinho 2, onde a vítima foi golpeada com uma barra de ferro na cabeça. As agressões pararam quando a vítima ficou inconsciente.

O crime teria sido motivado por duas razões. A vítima que, é homossexual, teria se relacionado com um dos autores e contado para a vizinhança, o que despertou a fúria dele. Outra hipótese é de que um dos autores teria ido cobrar uma dívida de drogas.



A vítima foi socorrida pelo Samu e levado direto ao Hospital de Base de Brasília, por causa das lesões na cabeça. Consta ainda que os supostos autores teriam retornado na casa da vítima no dia seguinte e, após arrombarem a porta, teriam quebrado diversos objetos e subtraído outros.



Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, os autores passaram na frente da casa da vítima e a ameaçaram de morte, sendo que um deles estaria portando uma pistola. Os presos passarão pela audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.