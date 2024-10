Congresso Realize Mulher começa na quarta-feira (9/10)

Começa nesta quarta-feira (9/10) o 3º Congresso Realize Mulher com o tema “Plantando e Concretizando Sonhos”. A abertura será realizada pela Secretaria da Mulher (SMDF) e está marcada para às 9h, no Museu Nacional da República com a presença de autoridades e cerca de 800 mulheres inscritas.

Com duração de dois dias, o evento é voltado para as mulheres que buscam autonomia econômica e desejam desenvolver competências socioemocionais para o empreendedorismo.



O congresso tem o objetivo de disponibilizar um espaço de aprendizagem a fim de promover competências para o desenvolvimento pessoal e profissional, além de proporcionar a construção de uma rede de apoio entre as mulheres participantes e uma oportunidade de divulgação dos projetos voltados para a promoção da mulher e dos serviços oferecidos pela SMDF.



A programação do congresso conta com palestras, workshops e dinâmicas voltadas para o empoderamento feminino, com parcerias entre a SMDF e as secretarias de Saúde e do Trabalho, SEBRAE, Grupo Mulheres do Brasil, entre outros. Na quinta-feira (10/10) também haverá o Especial Outubro Rosa, em parceria com o Instituto Sara Mulher.