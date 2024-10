PCDF prende suspeita de roubo a idoso em Ceilândia; comparsa segue foragido

Policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) prendeu, na manhã desta terça-feira (8/10), uma mulher envolvida no roubo de dois aparelhos celulares de um idoso de 66 anos, em 19 de maio, na CNM 1, em Ceilândia.

A mulher acompanhada dos dois comparsas — um já detido — são suspeitos de envolvimento no crime. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um dos homens ficou vigiando o idoso, enquanto a mulher, presa nesta manhã, abordou a vítima e, de posse de uma faca, anunciou o assalto, mandando entregar os pertences.

Durante a abordagem, o idoso foi surpreendido pelo outro comparsa, que o jogou no chão. Mesmo no chão, a mulher colocou a mão no bolso da vítima e subtraiu os dois aparelhos celulares do idoso. Logo após o roubo, os três ingressaram em um hotel, situado na EQNM 1/3 de Ceilândia.

Quando os policiais chegaram ao endereço, após serem comunicados do caso, os três fugiram. De acordo com a polícia, os investigadores conseguiram identificar a mulher e o homem que jogou a vítima no chão.

Prisões



Ao longo das investigações, os policiais conseguiram identificar e prender, na manhã de hoje, Dalila dos Santos Alves, 29 anos. Ela foi presa em casa, em Ceilândia. Aos policiais, ela confessou o crime, mas não apontou onde estariam os aparelhos celulares furtados.

Outro comparsa, Fábio Nunes Alves, 35, se encontra preso, após ter sido preso em flagrante por outro crime, no mês passado. O terceiro envolvido, que ficou de tocaia, ainda não foi identificado pelos investigadores e segue foragido.

Os autores foram indiciados pelo roubo praticado em desfavor do idoso e, caso condenados, estarão sujeitos a uma pena que pode alcançar 15 anos de prisão.

Fábio Nunes Alves, 35 anos, envolvido no roubo, já está preso por envolvimento com outro crime, ocorrido em setembro (foto: PCDF/Divulgação)