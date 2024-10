Dia das Crianças: evento gratuito terá atrações circenses e gastronomia

Entre as atrações, estará a mini-arena, comandada pelo grupo Circo com Vida, que oferecerá atividades inspiradas no universo circense, como cortejos de pernas de pau, oficinas de bambolê e malabares - (crédito: Divulgação)

O Dia das Crianças promete ser especial na Praça Lucio Costa, em frente ao Conjunto Nacional, com uma programação repleta de arte, cultura e entretenimento, organizada pelo PicniK. O evento, que tem a parceria do Correio Braziliense, será voltado para toda a família, com destaque para o talento local.

Os usuários do aplicativo do Conjunto Nacional terão uma vantagem exclusiva: poderão resgatar um voucher para receber um pôster especial do evento, criado pela artista Bruna Daibert e impresso em serigrafia por Leandro Honda.

A programação é gratuita e começa às 13h no Dia das Crianças, 12 de outubro. O PicniK vai oferecer atividades diversificadas para todas as idades, e, a partir das 16h, a entrada será permitida mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Abrace-DF.

Entre as atrações, estará a mini-arena, comandada pelo grupo Circo com Vida, que oferecerá atividades inspiradas no universo circense, como cortejos de pernas de pau, oficinas de bambolê e malabares, além dos espetáculos Peteleco por um fio e Os Irmãos Sukulonsky. Brinquedos infláveis e pula-pula estarão disponíveis durante todo o evento.

O evento também contará com expositores de arte, moda, decoração e gastronomia, celebrando a economia criativa de Brasília. Performances circenses, estações de brincadeiras e shows musicais gratuitos, com artistas de renome nacional, prometem entreter o público:

João Gordo e Asteroides Trio: Conhecido por seu trabalho como VJ na MTV Brasil, o vocalista da banda punk Ratos de Porão retorna a Brasília com este show inédito, acompanhado por lendário power trio depsychobilly paulista;

Conhecido por seu trabalho como VJ na MTV Brasil, o vocalista da banda punk Ratos de Porão retorna a Brasília com este show inédito, acompanhado por lendário power trio depsychobilly paulista; Azymuth: Uma das bandas instrumentais brasileiras de maior reconhecimento internacional, célebre pela junção única de jazz, samba, bossa nova e soul, e também por sua colaboração com grandes nomesda mpb;

Uma das bandas instrumentais brasileiras de maior reconhecimento internacional, célebre pela junção única de jazz, samba, bossa nova e soul, e também por sua colaboração com grandes nomesda mpb; Ava Rocha: Artista multifacetada que transita entre a música e as artes visuais, trazendo um estilo único e performances envolventes. No PicniKela apresenta pela 1ª vez na cidade o show do seu disco Néctar;

Artista multifacetada que transita entre a música e as artes visuais, trazendo um estilo único e performances envolventes. No PicniKela apresenta pela 1ª vez na cidade o show do seu disco Néctar; Salma & Mac: Projeto paralelo à banda Carne Doce, a dupla promete encantar o público com seu som leve, sensual e autêntico, performando de forma inédita em Brasília o seu novo álbum “S&M”;

Projeto paralelo à banda Carne Doce, a dupla promete encantar o público com seu som leve, sensual e autêntico, performando de forma inédita em Brasília o seu novo álbum “S&M”; Oblomov: Atração mineira que combina indie rock com elementos da Tropicália e do Clube da Esquina;

Atração mineira que combina indie rock com elementos da Tropicália e do Clube da Esquina; Real Gang: Banda de punk jazz brasiliense que promete agitar a plateia; e

Banda de punk jazz brasiliense que promete agitar a plateia; e Lambada da Serpente: duo candango voltado a explorar os ritmos dançantes do norte do país, como lambada, carimbó, guitarrada e brega.

O coletivo Disco’n’Funk cuida do lounge com DJs caprichando no groove.

Gastronomia

A gastronomia terá um espaço especial, com opções variadas de chefs consolidados e novos talentos. Haverá food trucks e pratos para todos os gostos, incluindo opções veganas e alternativas para pessoas com restrições alimentares.

Além disso, o evento, em parceria com o Correio Braziliense, oferecerá práticas de massoterapia, acupuntura e terapias holísticas das 13h às 19h, além de uma “Área Zen” para práticas de meditação e yoga entre pais e filhos, promovendo autoconhecimento e bem-estar. “O PicniK é um evento de grande sucesso e a cada edição fortalece conceitos de consumo consciente, sustentabilidade ambiental, e inclusão, entre outros igualmente importantes, enquanto promove a economia criativa do DF, a arte e a moda local”, destacou a gestora de Comunicação e Parcerias Institucionais do Correio Braziliense, Cilene Alves Vieira.

Ela ainda reforçou que o evento, assim como o jornal, busca estabelecer um vínculo afetivo com Brasília, promovendo a valorização dos espaços públicos e a integração da comunidade. "Apoiar o PicniK é uma forma de colaborar com a divulgação do evento e de contribuir para a sua consolidação. Essa edição especial do dia das crianças na praça pública em frente ao Conjunto Nacional dá continuidade ao propósito do evento que procurar ressignificar os espaços públicos a cada edição", explicou.

Responsabilidade Social

O PicniK no Conjunto Nacional prioriza a inclusão, a sustentabilidade e o senso comunitário. A Central de Acessibilidade disponibilizará recepção especial para pessoas com deficiências auditiva e visual, além de oferecer visitas guiadas. Para pessoas com limitações físico-motoras, haverá acesso facilitado. Um Ecoponto também será instalado, onde agentes ambientais orientarão sobre o descarte correto de resíduos e distribuirão água potável gratuitamente.