PCDF prende homem que quase decepou mão da sogra com golpes de facão

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) prenderam, na tarde desta terça-feira (8/10), um homem que quase decepou a mão da sogra com golpes de facão, após a mulher supostamente ter agredido a filha.

O caso ocorreu na noite de segunda-feira (7/10), na Vila Rabelo. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito quase cometeu assassinou a sogra ao desferir golpes no pescoço da vítima, que conseguiu se proteger ao colocar a mão na frente. O homem ainda desdenhou da situação, afirmando que teria cortado “diversos dedos” da vítima.

Ele foi encontrado pelos policiais em uma residência na Vila Rabelo. A sogra permanece internada, após ter passado por uma cirurgia no Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O acusado foi autuado por tentativa de feminicídio e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (9/10). Ele estava em liberdade condicional.