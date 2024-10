Investigação

Polícia prende mulher que usou documentos falsos para vender semijoias A criminosa, de 43 anos, tinha sido presa em 2019, mas pagou fiança e foi solta. No entanto, ela foi condenada no processo e estava foragida da polícia desde novembro do ano passado. nesta terça-feira (8/10) ela foi vista no Na Hora de Ceilândia