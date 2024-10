Mulher que vendia ingresso falso volta à prisão ao descumprir ordem judicial

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) prendeu Kamilla Almeida Doudement, 30 anos, responsável por mais de 240 crimes, incluindo furto qualificado e estelionato.

O caso ganhou notoriedade quando a autora foi indiciada pela venda de ingressos falsos para show do U2, fazendo vítimas em diversos estados. Kamilla estava em prisão domiciliar e não manteve o endereço atualizado junto à justiça, como exigido. Em vez disso, forneceu endereços incorretos, dificultando a localização.

A estelionatária foi localizada em Taguatinga e encaminhada à 12ª Delegacia de Polícia. Ela já havia sido presa e custodiada na penitenciária feminina do DF, entre 2017 e 2019.

A Polícia Penal do DF reforça que qualquer pessoa com informações que possam levar à prisão de foragidos ou custodiados que descumpram as regras de saídas temporárias do sistema penal pode entrar em contato pelo disque-denúncia da PPDF, por meio do telefone ou WhatsApp no número (61) 99666-6000. O anonimato é garantido.