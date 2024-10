Defensora de imigrantes e refugiados, Rosita Milesi receberá prêmio da ONU

Uma das condecorações de maior prestígio no mundo será concedida à Irmã Rosita Milesi, religiosa moradora de Brasília que atua na defesa de migrantes e refugiados. O Prêmio Nansen será entregue na próxima segunda-feira (14/10) em Genebra, na Suíça. Rosita tem 79 anos e é a segunda brasileira a receber a premiação, depois do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Religiosa Scalabriniana brasileira, Rosita atuou por mais de 40 anos em favor de migrantes e refugiados.

O reconhecimento é concedido anualmente pela Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) a pessoas e organizações destacadas no apoio aos refugiados. A religiosa tem ajudado milhares de pessoas para conseguir documentos, moradia, alimentos, cuidados de saúde, formação e emprego no Brasil. Em 1997, a Ir. Rosita Milesi exerceu um papel destacado na aprovação da lei para os refugiados no Brasil.

O Prêmio Nansen existe desde 1954 e está a cargo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) que, a cada ano, indica uma pessoa ou instituição para receber este Prêmio. A solenidade de entrega do prêmio ocorre anualmente em Genebra, na Suíça. O Prêmio Nansen homenageia um indivíduo ou organização que dedicou seu tempo e fez a diferença na tarefa de ajudar pessoas deslocadas à força de suas casas ou que muito colaborou com a causa do refúgio e dos refugiados.