Mulher é esfaqueada em Sobradinho 2 e busca socorro em escola

Na manhã desta quarta-feira (9/10), uma mulher de 29 anos buscou ajuda na Escola Tindolelê, em Sobradinho 2, após ser esfaqueada na mão pelo namorado. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia, que faz buscas na região pelo autor.

De acordo com o tenente Wagner José, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a moça teria sido agredida depois de uma discussão com o parceiro.

A vítima foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e está estável, já que a perfuração não atingiu nenhum nervo. “A moça está abalada psicologicamente pelo susto que passou, mas não corre risco de vida por conta do local que foi atingida”, observou Wagner.

A Polícia Civil do DF (PCDF) e a PMDF estão em busca do autor do crime. O tenente informou que foram até à casa do agressor, mas não o encontraram.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes