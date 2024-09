Vídeo: drogas são encontradas em túmulo violado em Sobradinho II

Na manhã desta quarta-feira (25/9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 13º Batalhão se surpreendeu com uma apreensão inusitada. Em um túmulo violado, a corporação encontrou entorpecentes escondidos. O caso ocorreu no cemitério Campo da Esperança, em Sobradinho II.

Foi a partir de uma denúncia sobre a comercialização de drogas no interior do cemitério, que a equipe de Rádio Patrulhamento do 13º BPM chegou ao túmulo. No local, os agentes também avistaram dois suspeitos, que fugiram ao perceber a presença policial, escapando ao pular o muro.

Durante a busca no cemitério, os policiais notaram diversos túmulos violados. Em um deles, encontraram porções de maconha e cocaína prontas para venda, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão bancário. O material apreendido foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II.

Em nota, o Campo da Esperança Serviços informou que os cemitérios do DF são áreas públicas e de livre circulação de pessoas durante o horário de funcionamento. "A concessionária contrata segurança privada para atuar 24 horas com profissionais armados. Há, ainda, câmeras de vigilância instaladas em locais estratégicos", disse.

Ainda segundo a empresa, ocorrências de crimes ou suspeitas, quando identificadas, são reportadas às autoridades competentes de segurança pública. "Caso seja solicitada, a concessionária estará disponível para colaborar com as investigações", finalizou a nota. Confira o vídeo do momento da apreensão: