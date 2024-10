GDF doa terreno para construção de templo católico no Noroeste

O Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a União, oficializou nesta quinta-feira (10/10), a doação de um terreno no Noroeste destinado a construção de um templo católico. Localizada no Comércio Regional Noroeste (CRNW 706), próximo ao Núcleo da Fé, a igreja será erguida em um espaço de cerca de 3.800 m² e contará com a administração do Ordinariado Militar do Brasil. O solo será dedicado à construção de uma igreja de Santo Antônio, considerado o padroeiro do setor.

A doação foi resultado de uma colaboração entre a Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) e o Ministério da Defesa, com a Superintendência do Patrimônio da União no DF. O terreno foi cedido pela Terracap à União, que, por sua vez, o transferiu ao Ministério da Defesa. O valor estimado da área é de R$ 16,5 milhões. Em maio do ano passado, a doação foi divulgada no Diário Oficial da União, e agora foi formalizada. A iniciativa atende a uma demanda antiga da comunidade local, que durante 10 anos realizava suas celebrações religiosas de forma improvisada nos pilotis dos prédios residenciais.

Na ocasião, o governador do DF Ibaneis Rocha destacou a importância da entrega do espaço para a comunidade cristã do Noroeste. "Estamos atendendo um pedido antigo dos moradores. Durante anos, as missas eram celebradas em locais improvisados, e hoje corrigimos isso. Além desse espaço, já regularizamos mais de 600 templos, e seguimos trabalhando para garantir a todas as regiões tenham um lugar destinada a fé", declarou.

Convite ao Papa

O governador ainda aproveitou a cerimônia para reforçar o convite ao papa Francisco para que ele participe das comemorações do aniversário de 65 anos da capital federal, em 2025, e dos 65 anos da Arquidiocese de Brasília. O GDF, a União e a Arquidiocese formalizaram o convite que foi levado ao Papa pelo Cardeal Paulo César. "Dom Paulo está em Roma e encaminhou esse convite ao Santo Padre, e estamos confiantes de que ele estará conosco para celebrar essa data tão especial", informou.

O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro Filho, também esteve presente na cerimônia e comentou a importância da realização dessa construção. "Foi uma luta que envolveu muita gente e muita fé. Enfrentamos a burocracia do serviço público, mas valeu a pena. Estamos atendendo a comunidade e plantando uma semente de fé aqui. A parceria entre o GDF e as Forças Armadas foi essencial para chegarmos até aqui", declarou Múcio.

O líder eclesiástico dom Marcony ressaltou ainda a importância do apoio da comunidade para os próximos passos do projeto. "Agora, esperamos contar com a ajuda de todos os devotos de Santo Antônio para erguer essa igreja, que será um símbolo de união e fé para todos os moradores do setor Noroeste", afirmou.

Fiéis

Uma data que será lembrada por muitos anos segundo Maria das Graças Santiago Luongo, 62 anos, psicóloga e coordenadora geral das missas no Noroeste. Em entrevista ao Correio, ela destacou a importância do momento. "Esse dia é de celebração e gratidão. Foram dez anos de muita perseverança e fé. Agora vamos iniciar a obra e, com a ajuda de todos, esse sonho vai se tornar realidade", enfatiza.

A coordenadora que esteve presente desde a primeira missa, realizada em 9 de março de 2014, conta como foi a primeira reunião feita no edifício Viverde. "Essa trajetória ela é longa e muito linda. Na primeira missa, cada um levou o seu banquinho, levou almofada, levou até o seu cachorro. Desde então com nossa devoção a Santo Antônio, criamos uma confiança em Deus que esse dia de hoje chegaria e estamos muito felizes e gratos por isso", destacou emocionada.

Sílvia Lessa, outra fiel da comunidade e voluntária do projeto, também compartilhou o sentimento com a construção. "Estou aqui desde o início, e hoje é um momento de realização. Levamos nossos próprios banquinhos para as missas, e agora vamos ver o templo ser erguido. É a concretização de um sonho para todos nós", assinalou. A comunidade agora se prepara para iniciar as obras, que vai contar com o apoio do Exército e da Arquidiocese de Brasília.