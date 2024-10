Menina de 11 anos é encontrada após desaparecimento em São Sebastião

Na noite de quarta-feira (9/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão Rural, localizou uma menina, de 11 anos que havia desaparecido na área rural de São Sebastião. A ocorrência teve início no Núcleo Rural Capão Comprido, quando um sargento recebeu uma ligação de uma liderança comunitária informando que a criança havia sido retirada da escola por uma pessoa que se apresentava como mãe.

A equipe de patrulhamento rural intensificou as buscas na região conhecida como "bosque" e localizou a criança, encontrada perambulando sozinha. A hipótese de sequestro foi descartada após a menina confessar que fugiu da escola por medo de ser repreendida por um professor que havia tomado seu celular por indisciplina.

Após ser conduzida à 30ª Delegacia de Polícia, de São Sebastião, para registro da ocorrência de localização de pessoa desaparecida, a menina foi devolvida em segurança à família.