GDF cria comitê de enfrentamento à dengue e outras arboviroses

Em portaria publicada na última terça-feira (8/10), o Governo do Distrito Federal instituiu o Comitê Técnico de Assessoramento e Planejamento das Ações de Enfrentamento à Dengue e outras Arboviroses (CT-ARBO). As atribuições do grupo incluem elaborar e revisar o regimento interno; acompanhar a situação entomo-epidemiológica e assistencial da dengue e de outras arboviroses; avaliar cenários de risco de pandemia; e sistematizar informações técnicas.

O CT-ARBO, a nível central, será vinculado à Subsecretaria de Vigilância à Saúde e à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde. A nível regional, o CTR-ARBO será vinculado às Superintendências Regionais de Saúde. Neste último caso, é responsabilidade do grupo avaliar as informações geradas pelos painéis de monitoramento das arboviroses nas região de saúde e suas respectivas regiões administrativas.

O CT-ARBO e os CTR-ARBO reunirão-se mensalmente, de forma ordinária, e em maior frequência a depender do cenário epidemiológico-assistencial do momento. O CT-ARBO poderá, sempre que necessário, instituir subcomitês ou grupos de trabalho, por tempo determinado e vinculados a um eixo estratégico do plano de contingência.

Segundo dados do GDF, entre janeiro e 28 de setembro, houve quase 309 mil casos de pessoas infectadas, entre as quais 440 morreram devido à doença.