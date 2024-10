Prefeitos de Águas Lindas e Valparaíso definem prioridades para os próximos anos

Passadas as eleições municipais na Região Metropolitana do Distrito Federal, chegou a hora de saber quais são os planos daqueles que foram eleitos para comandar cada uma das 11 cidades que integram o conjunto. Para isso, o Correio Braziliense inicia uma série de reportagens com os prefeitos escolhidos por quem foi às urnas em 6 de outubro, começando pelas duas mais populosas: Águas Lindas e Valparaíso que, juntas, somam mais de 420 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em Águas Lindas, o atual prefeito, Lucas de Carvalho Antonietti — ou simplesmente Dr. Lucas (União) — foi reeleito com um resultado expressivo: 73.971 (83,08%) dos votos válidos. Ao Correio, ele comentou como pretende gerir o município que tem 225.693 habitantes. Segundo Antonietti, transporte e saneamento básico estão entre as prioridades para os próximos quatro anos.

"Vou organizar e integrar o nosso transporte público municipal, além de acompanhar a situação do transporte semiurbano. Também vou terminar de fazer as interligações do consórcio Saneago/Caesb, entre os reservatórios e os bairros de Águas Lindas, assim como a obra que vai levar água da estação de tratamento de águas de Ceilândia até a nossa cidade", ressaltou.

"A potencialização do polo industrial, com a geração de empregos, está entre os nossos projetos prioritários", acrescentou Dr. Lucas. Questionado sobre se tem algum projeto, iniciado durante o primeiro mandato, que será concluído até 2028, citou alguns. "Vou finalizar a Casa da Mulher Brasileira de Águas Lindas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Complexo Esportivo Fut11", garantiu.

Sobre melhorias para a área da saúde, disse que pretende construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade. "Além disso, vou criar mais quatro Ubai (Unidades Básicas de Atendimento Imediato), que são Unidades Básicas de Saúde que estão em funcionamento e passarão a atender 24h", explicou. "Elas serão específicas para atendimento leves, de pulseiras verde e amarela. Com isso, as UPA ficarão com os casos mais graves, de pulseira laranja e vermelha", destacou.

Atenção à comunidade

No Entorno Sul, mais especificamente em Valparaíso, Marcus Vinicius Mendes Ferreira (MDB) — conhecido pelo seus dois primeiros nomes — foi o eleito para comandar os 198.861 cidadãos do município pelos próximos quatro anos. Ele ganhou sua primeira eleição como chefe de um poder Executivo com 40.232 (61,28%) dos votos válidos. Ao Correio, ele disse que definiu suas prioridades depois de ouvir a comunidade, durante a campanha. "O objetivo é entregar, nos 100 primeiros dias de governo, um transporte funcional e que atenda a comunidade de forma digna, fazendo com que a melhor locomoção da população fortaleça o nosso comércio e gere mais bem-estar aos nossos moradores", avaliou.

Sobre os entendimentos para a passagem de comando da prefeitura pela gestão atual — de seu correligionário Pábio Mossoró — à sua, Marcus Vinicius comentou que estão sendo muito bons. "O período de transição se iniciará a partir dos próximos dias. Será feito um levantamento, buscando reduzir custos na administração e implementando novos processos. Vamos fazer uma transição leve, que fará com que a nova gestão inicie com grandes conquistas para a cidade", explicou.

Um dos principais problemas enfrentados pela população de Valparaíso são os constantes alagamentos, durante o período de chuvas. Sobre isso, disse que o objetivo é fazer com que essa drenagem chegue aos principais pontos da cidade. "Principalmente a locais como o bairro Anhanguera. Vou dar continuidade às obras, fazendo com que a drenagem chegue também à marginal da BR-040, acabando com os alagamentos que assolam a região, principalmente nos bairros Cruzeiro do Sul, São Bernardo, chegando até Valparaíso 2", prometeu.

Em relação à saúde local, o prefeito eleito afirmou que pretende tratar com o Governo de Goiás a criação de uma policlínica em Valparaíso. "A ideia é ter uma atenção maior no serviço de médicos especialistas, instalando uma estrutura adequada e que conte com multiespecialidades", comentou. "Outro avanço, que é uma demanda pessoal, é a criação de uma Casa da Inclusão, que vai ser uma grande referência no atendimento das crianças com deficiência", disse Marcus Vinicius.

Leia mais: Marcus Vinicius é o novo prefeito de Valparaíso de Goiás

Diálogo

O grande desafio, comum a todas as cidades que circundam o Distrito Federal, é a integração entre esses municípios e a capital federal. Por isso, foi feita a mesma pergunta para os dois eleitos: "De que forma pretende trabalhar a relação com o DF?". Para Águas Lindas, Dr. Lucas comentou que a ideia é falar sobre problemas que afetam os dois locais. "Vou procurar o GDF para dialogar sobre políticas públicas em comum, entre a capital federal e o Entorno, como o transporte público", pontuou.

Quanto a Valparaíso, Marcus Vinicius destacou a interlocução existente entre seu município e o Palácio do Buriti. "O governador Ibaneis Rocha está atento às demandas da nossa região. A ideia, a partir do meu mandato, é fortalecer essa relação, fazendo com que o município tenha cada vez mais progresso, pois ele também é muito importante para o DF", observou.