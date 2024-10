Marcus Vinicius é o novo prefeito de Valparaíso de Goiás

O candidato Marcus Vinicius venceu as eleições à prefeitura de Valparaíso de Goiás que faz parte da região metropolitana do Distrito Federal, com 61,28% dos votos. No segundo lugar ficou Zé Antônio, com 21,04% dos votos. 100% das sessões eleitorais foram apuradas no município.



Quem é Marcus Vinicius?

O advogado Marcus Vinicius Mendes Ferreira, na urna apenas Marcus Vinicius, tem 37 anos e se candidatou em 2024 pela segunda vez a um cargo político. Na primeira vez, em 2012, se candidatou para vereador pelo PT do B, e se elegeu.

O vice da chapa é o Waguinho Do Céu Azul (União brasil). A dupla compõe a coligação Valparaíso Sempre em Frente, que conta com apoio dos partidos Progressistas, AGIR, União Brasil, Avante, PSD, PRTB, PODE, PDT e DC, além do MDB, no qual Marcus é filiado. O candidato declarou no TSE ter R$ 561.216,00 em bens totais. O número do candidato na urna é o 15.