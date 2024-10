Dia das Crianças tem vacinação no zoo para crianças, adultos e idosos

Neste sábado (12/10), a ida ao zoológico pode ser uma forma de garantir a prevenção. No Dia das Crianças, a Secretaria de Saúde (SES) e o Zoológico de Brasília oferecem vacinas contra a covid-19 para adultos dos grupos prioritários e da gripe para pessoas de todas as idades, a partir dos 6 meses. O ponto de imunização será próximo à lanchonete, das 9h às 16h, e é necessário levar o documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Não haverá vacinação contra a dengue nem a aplicação da BCG. A pessoa que se imunizar não terá direito a entrada gratuita no zoológico. Aos interessados, a inteira está no valor de R$ 10 e a meia R$ 5.

Já o funcionamento de serviços da Secretaria de Saúde será alterado devido ao feriado.

Samu – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Saúde bucal – Não haverá atendimento odontológico nas UBSs nem nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) no feriado e no domingo (13). Três prontos-socorros odontológicos funcionam normalmente: no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), 24 horas; e nos hospitais regionais de Taguatinga (HRT) e do Gama (HRG), das 7h às 19h.

UBSs – As unidades básicas de saúde não abrem no feriado de sábado nem no domingo. O atendimento retorna na segunda-feira (14).

Vacinação – A lista dos locais de vacinação para o fim de semana está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Caps – As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas, durante o feriado e o domingo (13). Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) não abrem no fim de semana.

Farmácias de alto custo – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham no sábado e no domingo, retornando às atividades na segunda-feira (14).

Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas fecham no sábado e no domingo, retornando às atividades na segunda-feira.

*Com informações da Secretaria de Saúde