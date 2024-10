Facção pode estar envolvida em crime contra ex-presidente do PRTB-SP

Pelo menos três tiros acertaram o carro blindado em que Joaquim estava, no momento do ataque. - (crédito: material cedido ao Correio)

A tentativa de homicídio contra o ex-presidente do diretório do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em São Paulo, Joaquim Pereira de Paulo Neto, ocorrida na noite desta quinta-feira (10/10), em Sobradinho II, ficará sob a responsabilidade do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Decor/PCDF).

De acordo com uma nota divulgada pela corporação, o motivo da transferência das investigações, que antes estava com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), é por ter indícios de envolvimento de facção criminosa no crime.

O texto divulgado diz ainda que as apurações serão conduzidas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), vinculada ao DECOR, para esclarecer a natureza e a motivação do crime que, a princípio, vem sendo tratado como tentativa de homicídio.

Contudo, a PCDF não descarta outras linhas investigativas, como o latrocínio. O caso será investigado sob sigilo e, de acordo com a corporação, outros detalhes serão fornecidos “em momento oportuno”.

O caso

A tentativa de homicídio ocorreu na quinta-feira (10/10). No momento do ataque, Joaquim estava acompanhado da advogada Patrícia Reitter de Jesus Oliveira, dentro de um carro blindado, quando criminosos abriram fogo contra o veículo.

As vítimas contaram, em depoimento, que estavam a caminho de um empreendimento em Brazlândia quando perceberam uma moto seguindo o carro. A advogada achou suspeito o fato de os motociclistas não ultrapassarem.

Eles sinalizaram como se quisessem que o veículo parasse, mas, ao acelerar, a advogada foi surpreendida por disparos contra a janela. Ambos saíram ilesos e prestaram depoimento à polícia.