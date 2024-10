Autoridades marcam presença na Marotinha e celebram retorno do evento

Celina Leão e Paula Belmonte marcam presença na Marotinha deste sábado (12/10) e hastearam as bandeiras do Distrito Federal e do Brasil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Marotinha está de volta a Brasília para alegrar o Dia das Crianças de 2024, celebrado neste sábado (12/10). Na abertura, o hasteamento das bandeiras do Brasil e do Distrito Federal foi feito. A vice-governadora do DF, Celina Leão, e a deputada distrital Paula Belmonte foram as responsáveis por hastear os estandartes.

“A corrida tem uma memória afetiva para todos. Temos a terceira geração correndo. O esporte muda a vida das pessoas. Estou muito feliz de estar aqui”, declarou Celina Leão. “Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas, que essas crianças tenham uma vida ativa, com saúde, saudável, com inteligência emocional e mental também”, acrescentou.

Paula Belmonte levou os filhos Arthur, de 9 anos, e Heitor, de 6, para participarem da competição. “Essa é a segunda maratona que eles participam. Na outra corrida, o Heitor ficou em quarto lugar e nessa ele já disse que quer chegar em primeiro lugar”, contou.

“O esporte traz bons exemplos de superação e determinação. É uma grande alegria estar aqui com a família, incentivando as crianças a terem uma vida saudável”, completou.

A Marotinha teve duas mil crianças inscritas e as inscrições foram encerraram em apenas três horas. A corrida ocorre no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, com apoio do Correio Braziliense e organização do Clube dos Atletas de Brasília (COR-DF).