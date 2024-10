Projetos sociais trazem pequenos atletas para o pódio da Marotinha

Por Bruna Pauxis — Projetos sociais das regiões administrativas de Brasília levaram medalhas na Corrida Marotinha. Vindo de regiões como Itapoã e estrutural, as crianças e seus professores comemoram as vitórias para suas comunidades.

A vencedora da terceira bateria da Corrida Marotinha, Ruth Evangelista, de 8 anos, é atleta no Centro Olímpico e Paralímpico de Brasília na Estrutural, que trouxe 20 atletas mirins para correr nessa edição da Corrida Marotinha.

"É muito legal pra gente ter ganhado o primeiro lugar", diz Ruth (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

“Tô me sentindo muito bem por ter ganhado pela primeira vez no Centro Olímpico. É muito legal pra gente ter ganhado o primeiro lugar”, conta Ruth, que comemora com seu troféu.

O professor de funcional do Centro, Cristiano Viana, de 38 anos, que está acompanhando os alunos, celebra a primeira das vitórias nas baterias, que representa um grande reconhecimento para os atletas da Estrutural.

“Nossos alunos já ganharam em outras corridas e é muito bom trazer eles novamente, para competir em eventos assim”, comemora o professor.

Competindo pelo projeto Asscapi de Atletismo no Itapoã e Paranoá, Isaac Lisboa, de 8 anos, já participou de quatro corridas e hoje levou para casa o troféu de primeiro lugar.

“Eu 'tô' muito feliz, 'tava' esperando muitos dias por esse dia. Estou muito alegre que ganhei o primeiro lugar”, conta Isaac, animado.

Sua mãe, Nilzenete Lisboa, de 44 anos, que está acompanhando as crianças do projeto, vibra com a conquista do filho e ressalta a importância do Asscapi: “É um projeto que ajuda muitas crianças na região do Itapoã e conta com um professor incrível apoiando. É muito bonito de ver essa conquista”.