Cultura e entretenimento marcam Dia das Crianças no PicniK

Isac, 9, e Emanuele, 5, divertiram-se com o Homem Aranha. Os irmãos foram ao passeio com os pais, Vanilton Carvalho e Viviane - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A edição do tradicional PicniK Brasília agitou o Dia das Crianças na capital. Na Praça Lucio Costa, em frente ao Conjunto Nacional, crianças, jovens e adultos puderam desfrutar de uma programação recheada de arte, cultura e entretenimento, que destacou o talento local com criações de artistas e empreendedores do quadradinho.

Miguel Galvão, idealizador do PicniK, classificou o evento como a junção de duas tradições. "O Conjunto Nacional, que é uma força aqui na cidade, um centro de varejo e de entretenimento muito importante, com o PicniK que, em 2024, completou 12 anos. Recebemos esse convite do Conjunto para apresentarmos uma ocupação diferente para a Praça Lucio Costa, que fica no coração de Brasília e está muito bem conservada", disse.

O idealizador ressaltou que aqueles que visitaram o local puderam vivenciar o que Brasília tem de melhor. "Encontraram roupa, móveis, artesanato, circo, música, DJ — tudo feito em Brasília. É uma vitrine do que a nossa cidade tem de bonito, de inspirador. Para pessoas com limitações físico-motoras, houve um acesso especial", detalhou.

Fernanda Lima, gerente de Marketing do Conjunto Nacional, disse que o evento é um sonho realizado para o shopping. "A gente leva o entretenimento muito a sério e consideramos que, como o primeiro shopping de Brasília — e um shopping que pensa na cultura —, fazia todo sentido trazermos esse evento aqui para a frente", celebrou.

O casal Verônica Barros e Cleiton Gomes levou a cachorrinha Feijoada para curtir o PicniK (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Entretenimento

O casal Vanilton Carvalho, 43 anos, empresário, e Viviane Carvalho, 42, enfermeira, levou os filhos Isac, 9, e Emanuele, 5. Moradores de Águas Claras, saíram para passear no Plano Piloto e resolveram dar uma passada no evento. "Vamos experimentar as comidas, ouvir as músicas, curtir de tudo", disse o pai, enquanto Isac exibia os óculos novos que acabara de comprar.

Já os bancários Verônica Barros, 34 anos, e Cleiton Gomes, 39, saíram do Sudoeste com destino ao evento. "A gente gosta bastante de eventos ao ar livre. É uma oportunidade legal para interagir e conhecer coisas novas, comidinhas", contou Verônica. O casal de bancários levou a cachorrinha, chamada Feijoada, para curtir as músicas. "Ela é muito sociável. Se dá em todos os lugares. Ela adora sair, adora gente, adora outros cachorros. É super tranquila", disse.

O artista e acunputurista Carlos Fernirahk, 52 anos, estava interessado mesmo nos shows. Morador de Taguatinga, fez questão de pegar um ônibus com destino à praça. "Quando vi as bandas que se apresentariam hoje... eu adoro Ava Rocha! Vou ficar até o fim para acompanhar", disse, empolgado. Ele contou que tem Transtorno do Espectro do Autista (TEA) e admirou o posicionamento mediante a isso, pois deixaram que ele entrasse com as comidas específicas que havia levado.

O Correio, parceiro do evento, esteve presente com vários estandes, nos quais o público teve acesso gratuito a práticas holísticas e ancestrais, como reike e massagem.













Colaborou Bruna Pauxis (especial para o Correio).

Músicos que apresentaram-se no evento:

João Gordo e Asteroides Trio

Azymuth

Ava Rocha

Salma & Mac

Oblomov

Real Gang

Lambada da Serpente