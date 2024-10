Homem é preso em Arniqueira após tentar matar a companheira dentro de casa

Um homem de 48 anos foi preso em Arniqueira na tarde deste sábado (12/10), após tentar matar sua companheira, de 47 anos, dentro de casa.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada por vizinhos após ouvirem os pedidos de socorro da vítima. A mulher se escondeu no banheiro para se proteger, enquanto o agressor atirava várias vezes contra a porta.

Apesar do ataque, a vítima foi resgatada ilesa. O homem foi preso em flagrante por policiais do Batalhão de Águas Claras, que apreenderam com ele duas pistolas com 14 munições, uma carabina calibre 12, um revólver e duas espingardas de pressão, todas carregadas.

O agressor foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).