Correndo além dos obstáculos: corrida Encontro Delas Caixa promove inclusão

Por Bruna Pauxis — A 3ª edição da corrida Encontro Delas Caixa teve como um de seus focos a inclusão de mulheres PCD’s (pessoas com deficiência). Correndo ou caminhando pelo Lago Sul, partindo do Gilberto Salomão, as competidoras deram largada às 7h30, neste domingo (13/10).

Usando camisetas cor de rosa, em homenagem ao outubro rosa, as 1.200 mulheres percorreram distâncias de 5km e 10km. Entre as competidoras, pessoas com deficiência (PCD’s) ou com limitações físicas, que de forma alguma as impediram de correr.













Antes do início da corrida geral, foi feita uma primeira largada, apenas para as PCD’s. Entre palmas e gritos de motivação, as mulheres correram ou caminharam, animadas.

Kazumi Yamamoto já participou de outras 15 corridas e afirma que isso mudou completamente sua vida e sua saúde. “É importante a inclusão, porque nós PCD’s somos muitas vezes discriminados e essas corridas agora estão tendo essa inclusão”, conta a aposentada, de 58 anos.

Kazumi, que é paciente oncológica desde 2016, quando descobriu um tumor na mama, operou a coluna há cinco anos e, munida de sua bengala realizou o percurso, que a conferiu sua 16ª medalha.

“Passei pela fase da químio, da radioterapia. Mas hoje, estou aqui”, disse Kazumi, que garante continuar a correr.