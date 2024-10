DF: homem de 64 anos morre após ser atropelado na BR-060

Um homem de 64 anos morreu na noite deste sábado (12/10) após ser atropelado por um carro na BR-060, na altura da Coca-Cola, sentido Samambaia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a vítima no chão, com escoriações e desacordada. Os bombeiros constataram que o homem estava em parada cardiorrespiratória (PCR) e imediatamente iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar.

Apesar dos esforços, após 46 minutos de manobras, a vítima não resistiu e o óbito foi declarado ainda no local.

O condutor de 32 anos, que dirigia o Renault Sandero preto, foi avaliado pelos socorristas, mas não apresentava ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento.