Corpo de soldado que morreu após queda de árvore é velado sob forte comoção

Familiares, amigos e irmãos de farda despedem-se na tarde deste domingo (13/10) de Iury Araújo Azevedo, o soldado de 19 anos que morreu, na sexta-feira (11/10), após ser atingido por uma árvore que caiu no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU). O corpo do jovem está sendo velado no Cemitério Campo da Esperança do Gama e o sepultamento acontece às 16h.

O velório é marcado pela dor dos presentes, que estavam vestidos com camisetas estampadas com uma fotografia de Iury fardado. Membros do Exército Brasileiro também estão na cerimônia.

Velório de Iury Azevedo, soldado do Exército que morreu após queda de árvore (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Tio de Iury, o auxiliar de serviços gerais Clayton Rodrigues relembra o sobrinho com amor e saudade. "Ele era carinhoso, atencioso, um menino bom que aprendia as coisas com facilidade. Ele não tinha qualquer envolvimento com drogas ou crime", recordou.

De acordo com Clayton, Iury já estava querendo sair do Exército, mas a família o incentivou a continuar. Segundo parentes, ele tinha o sonho de ser policial militar. "Ele estava lá há um ano, mas a família o incentivou a continuar. Ele estava planejando fazer uma faculdade e depois ser policial. O Exército estava sendo uma escola para que ele virasse policial", contou o tio.

Tragédia

Iury Araújo Azevedo, 19 anos, morreu na noite de sexta-feira (11/10), no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU), quando arriava a bandeira e um árvore o atingiu. Iury deixa um filho de três meses, Brayan.

Além de Iury, outro soldado, que não teve a identidade revelada, ficou ferido no acidente. Ele foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA) pelo Corpo de Bombeiros por uma ambulância da UTI Vida. Segundo apurado pelo Correio junto à unidade hospitalar, o quadro dele é estável e ele foi avaliado por um ortopedista.