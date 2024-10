Soldado que morreu após queda de árvore no DF tinha 19 anos e deixa filho bebê

O acidente ocorreu no quartel do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU) - (crédito: Reprodução/ redes sociais )

Iury Araújo Azevedo, 19 anos, o soldado que foi vítima da queda de uma árvore na noite de sexta-feira (11/10), no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU), será velado e enterrado neste domingo (13/10) no Cemitério Campo da Esperança do Gama. O Correio apurou que Iury deixa um filho bebê.

Segundo informações do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, o velório ocorrerá das 13h30 às 15h30. Já o sepultamento está marcado para 16h. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte do jovem.

Em um post, a irmã do jovem escreveu que a família estava orgulhosa dele e que, agora, cuidará do sobrinho da mesma maneira que o pai cuidava. "A dor pela perda de um irmão é imensa, mas as lembranças e o amor que vocês dividiram permanecerão para sempre em seu coração", republicou a menina em um dos posts.

Além de Iury, outro soldado, que não teve a identidade revelada, ficou ferido no acidente. Ele foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA) pelo Corpo de Bombeiros por uma ambulância da UTI Vida. Segundo apurado pelo Correio, junto à unidade hospitalar, o quadro dele é estável e ele foi avaliado por um ortopedista.

Em nota, o Comando Militar do Planalto (CMP) confirmou que o soldado Iury morreu ainda no local. "Era um militar exemplar, que serviu ao Exército Brasileiro com bravura e dedicação. Sua perda é irreparável para sua família, amigos e companheiros de farda", diz um trecho da nota.

O Batalhão de Polícia do Exército vai instaurar um Inquérito Policial Militar para averiguar as circunstâncias do acidente.

"O Exército Brasileiro está prestando todo o apoio necessário aos familiares das vítimas e expressa suas sinceras condolências", finaliza o CMP.