Vídeo: homem tenta roubar cachorro e agride tutor no Sudoeste

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desse sábado (12/10), após tentar roubar um cachorro da raça maltês no comércio local da quadra 301 do Sudoeste. Segundo a corporação, o suspeito, que tem passagem por homicídio, abordou o tutor e exigiu que ele entregasse o animal. Diante da recusa, o suspeito desferiu vários socos no rosto da vítima e fugiu em seguida.

O crime ocorreu por volta das 15h. Após o homem deixar o local, a PMDF, por meio do Grupo Tático Operacional (Gtop 27) e com o apoio de viaturas do 7º Batalhão, iniciou buscas intensivas na região. O suspeito foi localizado cerca de quatro horas depois, por volta das 19h, no Parque da Cidade.



Levado à 5ª Delegacia de Polícia (DP), localizada na Asa Norte o homem foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e lesão corporal.

A câmera de segurança do estabelecimento em que o suspeito e a vítima estavam gravou toda ação. Veja: