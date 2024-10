Policial judiciário é suspeito de agredir mulher no Núcleo Bandeirante

Na noite deste sábado (12/10), um policial judiciário foi autuado em flagrante, no Núcleo Bandeirante, após uma denúncia de violência doméstica. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um vizinho acionou os militares após escutar uma briga. No local, os policiais encontraram a mulher gritando por socorro na janela do apartamento.

Os policiais retiraram a mulher do imóvel, junto ao seu filho. Nesse momento, ela informou aos militares que o agressor era um policial judiciário.



Após garantir a segurança da vítima e da criança, a PMDF acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que prestou atendimento à no local. Em seguida, os policiais conversaram, via interfone, com o suposto agressor, que desceu do prédio de forma pacífica.

Ambos os envolvidos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Taguatinga Sul, onde a ocorrência foi registrada.