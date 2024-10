Motorista embriagado é preso após dar cavalo de pau no meio da rua no DF

O carro foi apreendido e levado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (13/10) em Ceilândia, após realizar manobras perigosas, incluindo "cavalo de pau”, no meio da rua.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do 8º Batalhão patrulhavam a região quando avistaram o motorista executando manobras arriscadas na via. Mesmo com a aproximação da viatura, o condutor insistiu nas manobras, vindo logo em seguida a dar um “cavalo de pau”. Veja o vídeo:

A corporação explicou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, e garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do veículo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) por embriaguez ao volante e direção perigosa.

O carro foi apreendido e levado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), sendo autuado por infrações referentes aos artigos 175, 165, 167, e 230, incisos V e XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro.