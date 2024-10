Homem é morto a facadas no DF e tem orelhas mutiladas por desafeto

O suspeito fugiu, mas foi capturado minutos depois por policiais militares do 21º Batalhão, nas proximidades do local - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Um homem foi morto a facadas na manhã deste domingo (13/10), na Feira Permanente de São Sebastião. De acordo com a Polícia Militar do Distrito (PMDF), a vítima foi encontrada com as orelhas mutiladas.

O suspeito fugiu, mas foi capturado minutos depois pelos policiais militares do 21º Batalhão, nas proximidades do local. Segundo a corporação, o crime teria sido motivado por vingança, pois, em uma desavença anterior, a vítima havia mutilado parte da orelha do acusado.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).