Homem é preso após furtar estrutura de parada de ônibus de Ceilândia

Um homem foi preso por policiais militares após furtar a estrutura de uma parada de ônibus na QNM 1/3 de Ceilândia, na tarde deste domingo (13/10).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), comerciantes da região acionaram a corporação após o suspeito ameaçar os presentes com uma faca, quando tentaram impedir a depredação da parada de ônibus.

O homem conseguiu subtrair uma placa de alumínio do teto da parada, mas foi localizado por policiais militares na QNM 1, ainda portando a faca.

O acusado foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado por furto qualificado e porte de arma branca. Ele já havia sido visto nos dias 2 e 4 deste mês cometendo o mesmo crime em outras paradas de ônibus de Ceilândia.