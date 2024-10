CasaCor Brasília 2024 termina com tradicional venda especial de peças

Os ambientes que farão parte dos descontos estarão marcados com etiquetas vermelhas - (crédito: Divulgação/CasaCor Brasília)

A 32ª edição do CasaCor Brasília se despede do público nesta quarta-feira (16/10). O último dia da mostra será dedicado ao Special Sale, venda para quem almeja levar para casa um dos ambientes que ficaram expostos durante o evento, com preços especiais.

Serão adornos, mobiliário, obras de arte, luminárias, fineart, tapetes, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e produtos diversos, com descontos que variam de 30% a 50%. Os produtos participantes da venda estarão destacados com uma etiqueta vermelha.

A consulta de preços acontece de forma presencial, diretamente com os recepcionistas e consultores das marcas que se encontram nos 43 ambientes que compõem a mostra de 2024.

Além disso, a compra é feita no próprio ambiente e a retirada do produto não é de responsabilidade da CasaCor Brasília, que também não recebe nenhum valor sobre as vendas realizadas.

A edição de 2024 da CasaCor Brasília ocupa dois pavimentos de uma área de 7 mil e 600 m². São mais de 100 empresas patrocinadoras e apoiadoras participantes. Entre os arquitetos, urbanistas, designers e paisagistas do elenco desta edição, 20 fizeram as suas estreias neste ano apresentando projetos inovadores.