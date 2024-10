Conheça os vencedores do Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília 2024

Com música ao vivo e um vento bem-vindo que aliviou o calor dos convidados, ocorreu na noite desta quinta-feira (3/10) a 7ª edição do Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília 2024.

No evento, que também contou com um coquetel para os convidados e concorrentes, foram revelados os 12 vencedores em dez categorias — duas delas resultaram em empates.

O premiação contou com quatro categorias escolhidas pelo público, através de votação pelo site do evento. Neste ano, o Sonho de Sala, Sonho de Cozinha, Sonho de Banheiro e Sonho de Cozinha foram escolhidos com mais de 6 mil votos.

Confira os vencedores:

Júri Popular

Sonho de Sala: Sala Casa BRB por Orestes Blanco e Rosa Maranini

Sonho de Quarto: Quarto Universo Anacrônico por Guel Arquitetos

Sonho de Banheiro: Banheiro Universo Anacrônico por Guel Arquitetos

Sonho de Cozinha: Cozinha O Refúgio do Cedro por Alessandra Moussa E Marcelo Neto

Júri Técnico

Projeto Mais original: Empate entre Meu Ryokan por Márcio Corrêa e Suíte Casal por Marcela Schiavoni e Felipe Zorzeto

Melhor Uso Comercial: Restaurante Cucan por On Arquitetura

Melhor Uso Público: Galeria por Débora Bardales e Juliana Castro

Melhor Uso de Obras de Arte: Pavilhão Arco por Três Arquitetura

Projeto Mais Ousado: Empate entre Universo Anacrônico por Guel Arquitetos e Natureza Refletida por Sainz Arquitetura

Melhor Projeto de Casacor: Tempo Sagrado por Larissa Dias

Entrega dos prêmios

As idealizadoras da mostra fizeram a abertura do prêmio e ressaltaram que, embora poucos sejam premiados, todos os arquitetos e designers merecem reconhecimento pelas criações. Com a temática “de presente, o agora”, a 32ª edição tem 43 ambientes, criados por 71 profissionais, e busca resgatar a ancestralidade para o presente, além de fazer um convite a reflexão sobre o legado que estamos deixando para as gerações futuras.

Leia também: Ambientes naturais fazem sucesso na 32ª edição da CasaCor Brasília

Acrescentando o prêmio ao troféu do ano passado de Melhor Projeto Comercial, os arquitetos Orestes Blanco e Rosa Maranini venceram com a Sala Casa BRB, com móveis fluidos, cheios de movimento e que convidam ao merecido descanso. “Estamos muito felizes e honrados de receber esse prêmio do Correio Braziliense, veículo que admiramos desde sempre e ainda com esse espaço do BRB, que é tão Brasília quanto o jornal”, comentou Orestes.

O troféu do Sonho de Cozinha foi para Alessandra Moussa e Marcelo Neto, com o Refúgio do Cedro. O espaço, combinado com uma sala de estar, tem ares retrô e remetem ao aconchego. Alessandra Moussa revela que o prêmio tem um gostinho especial, pois o projeto foi inspirado no pai. “É uma homenagem para ele, uma vitória para meu pai, que faleceu em 2003 e nunca deixou de viver com bondade. O projeto reflete o que ele mais gostava, que era receber os amigos”, comemora.